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وزير الدفاع الأميركي: بحثنا مع الحلفاء أهمية أنظمة المدفعية في تعزيز قدرات أوكرانيا طويلة المدى (الجزيرة)

Lebanon 24
15-06-2022 | 13:13
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