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أسعار الذهب ترتفع 1.7 في المئة إلى 1839.55 دولاراً للأونصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

Lebanon 24
15-06-2022 | 15:58
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