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وزير النفط الإيراني: العراق سدد مبلغ 1.6 مليار دولار من الديون المستحقة لطهران مقابل صادرات الغاز

Lebanon 24
15-06-2022 | 17:58
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