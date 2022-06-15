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مصادر سورية: قوات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي تنفذ الآن إنزالا جويا في منطقة جرابلس بريف ⁧‫حلب‬⁩

Lebanon 24
15-06-2022 | 18:30
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