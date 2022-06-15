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التحالف الدولي: عملية اعتقال قائد كبير بسوريا تمت بدون وقوع خسائر بين المدنيين

Lebanon 24
15-06-2022 | 23:54
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