Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس رومانيا: زيارة كييف مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا تعبر عن دعمنا للشعب الأوكراني

Lebanon 24
16-06-2022 | 03:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية فرنسا تزور كييف اليوم وستلتقي الرئيس الأوكراني (العربية)
lebanon 24
18/06/2022 03:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في زيارة غير معلنة إلى كييف (الحرة)
lebanon 24
18/06/2022 03:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني يدعو رئيس ألمانيا شتاينماير والمستشار شولتس لزيارة كييف
lebanon 24
18/06/2022 03:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: زيارة كييف سمحت لنا بالوقوف على حقيقة الوضع والشعور بمسؤولية أكبر تجاه الشعب الأوكراني (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/06/2022 03:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:43 | 2022-06-17
17:37 | 2022-06-17
15:27 | 2022-06-17
15:18 | 2022-06-17
14:44 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website