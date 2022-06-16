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السفارة الأميركية في مالي تُحذّر رعاياها من هجوم إرهابي محتمل يستهدف مكاتب ومرافق حكومية ومناطق يرتادها الأجانب

Lebanon 24
16-06-2022 | 05:42
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