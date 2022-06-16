Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الفلسطينية: ندين قرار الاحتلال عدم محاسبة عناصر الشرطة المشاركين بالاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة

Lebanon 24
16-06-2022 | 07:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الباكستانية: ندين عنف القوات الإسرائيلية خلال جنازة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (الجزيرة)
lebanon 24
18/06/2022 03:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الكويتية: الكويت تدين وتستنكر بشدة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
lebanon 24
18/06/2022 03:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسبانية: عنف الشرطة الإسرائيلية خلال تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة أمر مدان وغير مقبول على الإطلاق (الجزيرة)
lebanon 24
18/06/2022 03:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: انزعجنا بشدة من صور الشرطة الإسرائيلية وهي تتدخل في جنازة شيرين أبو عاقلة
lebanon 24
18/06/2022 03:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:43 | 2022-06-17
17:37 | 2022-06-17
15:27 | 2022-06-17
15:18 | 2022-06-17
14:44 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website