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كتلة "الوفاء للمقاومة": لبنان الرسمي والشعبي معني بحماية ثرواته الطبيعية في البر والبحر ونحن كلبنانيين مطالبون بالوقوف صفا واحدا لتحقيق هذا الهدف الوطني

Lebanon 24
16-06-2022 | 08:35
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