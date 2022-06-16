كتلة "الوفاء للمقاومة": لبنان الرسمي والشعبي معني بحماية ثرواته الطبيعية في البر والبحر ونحن كلبنانيين مطالبون بالوقوف صفا واحدا لتحقيق هذا الهدف الوطني

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