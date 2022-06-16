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أمين عام "الناتو": وضعنا حزمة مساعدات شاملة لأوكرانيا للانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية إلى الأنظمة الحديثة

Lebanon 24
16-06-2022 | 09:14
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