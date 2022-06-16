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لافروف: على القادة العسكريين في الغرب إدراك خطورة إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

Lebanon 24
16-06-2022 | 10:39
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