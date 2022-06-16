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بلينكن: الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منتجي بتروكيماويات إيرانيين وشركات واجهة في الصين والإمارات (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2022 | 12:08
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