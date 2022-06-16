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البيت الأبيض: نعمل بدأب لمعرفة المزيد عن الأمريكيين المفقودين اللذين تشير تقارير إلى اعتقالهما في أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2022 | 12:33
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