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شركة ماكسار الأميركية: سفن ترفع العلم الروسي نقلت خلال الشهرين الماضيين شحنات حبوب أوكرانية إلى سوريا (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2022 | 12:52
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