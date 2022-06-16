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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 في كمين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

Lebanon 24
16-06-2022 | 18:30
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