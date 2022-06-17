عربيد من بعبدا: أطلعتُ رئيس الجمهورية على اتفاق زيادة بدل النقل والحد الأدنى في القطاع الخاص والنقاش بموضوع القطاع العام قائم ونأمل ترجمته من خلال مرسوم

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