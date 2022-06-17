Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: الهند ستُحدّد "على الأرجح" سقفا لصادرات السكر في الموسم المقبل

Lebanon 24
17-06-2022 | 10:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": تخفيض موسكو لسعر نفطها بسبب العقوبات دفع الهند لزيادة وارداتها من روسيا
lebanon 24
18/06/2022 03:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة دون معدلاتها الموسمية... اليكم طقس الايام المقبلة
lebanon 24
18/06/2022 03:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" نقلا عن مصادر: "أوبك+" ستوافق "على الأرجح" على زيادة إنتاج النفط في حدود 600 ألف برميل يوميا لشهر تموز
lebanon 24
18/06/2022 03:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحديث عن وصول "المنخفض الهندي" في هذا الموعد.. اليكم تفاصيل جديدة عن طقس الايام المقبلة
lebanon 24
18/06/2022 03:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:43 | 2022-06-17
17:37 | 2022-06-17
15:27 | 2022-06-17
15:18 | 2022-06-17
14:44 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website