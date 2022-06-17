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ميقاتي: مستعدون للخدمة العامة بقناعات وطنية وشخصية واضحة ولكننا نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات

Lebanon 24
17-06-2022 | 12:13
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ميقاتي من طرابلس: نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة مادة للتسويات
lebanon 24
18/06/2022 03:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في موضوع خطة التعافي الاقتصادي لا بد من التنويه بالجهد الذي بذلته اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي
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18/06/2022 03:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي طلب تحويل جلسة مجلس النواب لجلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تطرح الثقة بالحكومة والرئيس بري يرد: هذه جلسة تشريعية ولم يصلني طلبا
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18/06/2022 03:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/06/2022 03:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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