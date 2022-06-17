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القوات المسلحة الدنماركية: سفينة حربية روسية انتهكت اليوم مياهنا الإقليمية شمال جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق

Lebanon 24
17-06-2022 | 13:52
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