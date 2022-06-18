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حماس: القصف الإسرائيلي على غزة امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية بالقدس والداخل المحتل والضفة

Lebanon 24
18-06-2022 | 01:43
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