Advertisement

أخبار عاجلة

نحاس لـ"صوت كل لبنان": الرئيس ميقاتي يريد مساعدة البلاد وانقاذها من كل هذه المشاكل ومن دون الدعم الخارجي لا نستطيع الخروج من هذه الأزمة

Lebanon 24
18-06-2022 | 02:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي من وزارة الخارجية: اطّلعت على الإحصاءات والمتابعة التي تقوم بها الوزارة ونأمل أن نبشّر اللبنانيين الأحد المقبل ببرلمان جديد يحمل التغيير
lebanon 24
19/06/2022 02:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس نجيب ميقاتي الى وزارة الخارجية والمغتربين للاطلاع على سير العملية الانتخابية في الدول العربية والاسلامية التي يقترع فيها المغتربون اللبنانيون اليوم
lebanon 24
19/06/2022 02:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اكد لي سعادة السفير حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكبير على لبنان ووحدته ومساعدته والنظر الى ما يريده
lebanon 24
19/06/2022 02:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة التكليف انطلقت والأزمة بالتأليف.. تسمية ميقاتي مرجحة وباسيل يريد "رأس حربة" !
lebanon 24
19/06/2022 02:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:47 | 2022-06-18
16:40 | 2022-06-18
16:32 | 2022-06-18
16:07 | 2022-06-18
15:48 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website