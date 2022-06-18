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وزارة الخارجية الهندية: نشعر بقلق بالغ بشأن الهجوم على معبد غورودوارا المقدس في كابل ونراقب الوضع عن كثب

Lebanon 24
18-06-2022 | 02:42
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