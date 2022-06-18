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وزارة الداخلية الأفغانية: التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل مسلح وشخص هندوسي ورجل أمن

Lebanon 24
18-06-2022 | 03:11
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