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البتكوين خسرت نحو 72% من قيمتها من أعلى مستوى وصلت إليه في تشرين الأول

Lebanon 24
18-06-2022 | 06:35
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