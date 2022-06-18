الوزير وليد فياض : لا يوجد سبب منطقي للطوابير فمادة الوقود متوفرة وفي حال تم تسعير الوقود على سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية فإن هذا القرار يعود لمصرف لبنان (الجديد)

Lebanon 24