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الوزير وليد فياض : لا يوجد سبب منطقي للطوابير فمادة الوقود متوفرة وفي حال تم تسعير الوقود على سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية فإن هذا القرار يعود لمصرف لبنان (الجديد)

Lebanon 24
18-06-2022 | 14:15
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