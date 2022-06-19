الراعي: نناشد جميع القوى السياسيّة المؤمنة بقيام لبنان الحرّ والسيد والمستقل والصامد أن تُحيّد صراعاتها ومصالحها وتوفّر الاستقرار السياسي لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان

Lebanon 24