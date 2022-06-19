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إدارة بايدن تعتبر أن الشرق الأوسط ضرورة والسعودية في قلب هذه الرؤية (العربية)

Lebanon 24
19-06-2022 | 07:00
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