25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قمة شرم الشيخ الثلاثية ترحب بالمشاركة في قمة الرياض لدول الخليج والعراق والولايات المتحدة (العربية)
Lebanon 24
19-06-2022
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرهان يلتقي الوساطة الدولية الثلاثية واتفاق على بدء الحوار السوداني الأربعاء (العربية)
Lebanon 24
البرهان يلتقي الوساطة الدولية الثلاثية واتفاق على بدء الحوار السوداني الأربعاء (العربية)
19/06/2022 22:27:51
19/06/2022 22:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونان تدين قرصنة إيران لناقلتي نفط تابعتين لها في المياه الدولية بالخليج العربي (العربية)
Lebanon 24
اليونان تدين قرصنة إيران لناقلتي نفط تابعتين لها في المياه الدولية بالخليج العربي (العربية)
19/06/2022 22:27:51
19/06/2022 22:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نجحنا في إصلاح العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج
Lebanon 24
ميقاتي: نجحنا في إصلاح العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج
19/06/2022 22:27:51
19/06/2022 22:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير قطر: تناولنا أهمية الاتفاق الإيراني مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة ونحن متفائلون بهذا الشأن
Lebanon 24
أمير قطر: تناولنا أهمية الاتفاق الإيراني مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة ونحن متفائلون بهذا الشأن
19/06/2022 22:27:51
19/06/2022 22:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقة في الحمرا من العيار الثقيل.. "شابة حسناء" متورّطة وفيديو يرصدها
Lebanon 24
سرقة في الحمرا من العيار الثقيل.. "شابة حسناء" متورّطة وفيديو يرصدها
23:17 | 2022-06-18
18/06/2022 11:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخادعون يحوّلون الألواح إلى أجسام متطايرة والبطاريات إلى قنابل موقوتة.. وفياض يشوّه القانون
Lebanon 24
مخادعون يحوّلون الألواح إلى أجسام متطايرة والبطاريات إلى قنابل موقوتة.. وفياض يشوّه القانون
05:00 | 2022-06-19
19/06/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأقل من 100 ألف ليرة... اقضوا يومًا مميّزًا في لبنان!
Lebanon 24
بأقل من 100 ألف ليرة... اقضوا يومًا مميّزًا في لبنان!
02:30 | 2022-06-19
19/06/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فازت باللقب عام 2007.. ملكة جمال لبنان السابقة بظهور نادر مع زوجها الوسيم (صورة)
Lebanon 24
فازت باللقب عام 2007.. ملكة جمال لبنان السابقة بظهور نادر مع زوجها الوسيم (صورة)
03:33 | 2022-06-19
19/06/2022 03:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستعد.. ما الذي يدور في "كواليس الجبهة" مع إسرائيل؟
Lebanon 24
"حزب الله" يستعد.. ما الذي يدور في "كواليس الجبهة" مع إسرائيل؟
03:00 | 2022-06-19
19/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
15:09 | 2022-06-19
متحدثة باسم الحكومة الفرنسية: حزب ماكرون سيتواصل مع الأحزاب المعتدلة
14:57 | 2022-06-19
ماري لوبان بعد صعود اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي: سنقود "معارضة حازمة" ومسؤولة"
14:20 | 2022-06-19
اليمين الفرنسي المتطرف يصف اختراقه الكبير في الانتخابات التشريعية بأنه "تسونامي"
14:19 | 2022-06-19
حزب ماكرون يخسر الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية في فرنسا واستطلاعات رأي تشير الى أن أقصى اليمين حقق اختراقا كبيرا
13:58 | 2022-06-19
فرنسا تترقب إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وسط تنافس بين تحالفي ماكرون واليسار
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
19/06/2022 22:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
19/06/2022 22:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
19/06/2022 22:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact