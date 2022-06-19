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إعلام روسي: بوتين سيشارك في قمة مجموعة "بريكس" الأسبوع المقبل بحضور الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا (الشرق)

Lebanon 24
19-06-2022 | 08:48
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