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الرئيس الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع أردوغان تهديد إيران باستهداف إسرائيليين في إسطنبول (العربية)

Lebanon 24
19-06-2022 | 08:59
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