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أكسيوس: الرئيس الإسرائيلي أعرب عن امتنانه لنظيره التركي على جهوده في إحباط هجوم إرهابي على الأراضي التركية (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2022 | 09:09
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