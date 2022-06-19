Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الطاقة الأمريكية: الرئيس بايدن يطلب من جميع موردي النفط عبر العالم زيادة الإنتاج بما في ذلك أوبك (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2022 | 09:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس بايدن أوضح أنه ليس من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية (الجزيرة)
lebanon 24
19/06/2022 22:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يحذر شركات النفط من فرض حالة طوارئ لزيادة الإنتاج
lebanon 24
19/06/2022 22:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن التلفزيون الإسرائيلي الرسمي: وزيرة الطاقة ستلتقي غدا بالرئيس المصري لبحث سبل بيع إسرائيل الغاز لأوروبا عبر مصر
lebanon 24
19/06/2022 22:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس بايدن يعتقد أن بوتين ديكتاتور غزا دولة ذات سيادة وأصبح الآن منبوذا في العالم (الجزيرة)
lebanon 24
19/06/2022 22:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:17 | 2022-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:09 | 2022-06-19
14:57 | 2022-06-19
14:20 | 2022-06-19
14:19 | 2022-06-19
13:58 | 2022-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website