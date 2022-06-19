الرئاسة التركية: أردوغان اتفق هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي على مواصلة الحوار بشأن العلاقات بين البلدين والمنطقة بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن إلى جانب مواصلة التعاون من أجل ترسيخ السلام والاستقرار

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