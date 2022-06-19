Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يطالب بتحسين ظروف اعتقال إبراهيم سعدون في دونيتسك

Lebanon 24
19-06-2022 | 13:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المحكمة الأوروبية تدعو روسيا لعدم إعدام المغربي إبراهيم سعدون المعتقل في أوكرانيا
lebanon 24
20/06/2022 14:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم لوغانسك: تدمير جميع الجسور المؤدية إلى المركز الإقليمي لسيفيرودونيتسك والمدنيون يعانون ظروفا صعبة للغاية (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2022 14:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشيل باشليه تُعلن أنّها لن تتقدم لولاية ثانية على رأس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
lebanon 24
20/06/2022 14:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أنقذوا إبراهيم.. تضامن مع مغربي حكم بالإعدام بدونيتسك
lebanon 24
20/06/2022 14:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:19 | 2022-06-20
06:39 | 2022-06-20
06:31 | 2022-06-20
06:07 | 2022-06-20
05:42 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website