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أخبار عاجلة
وزير الاقتصاد أمين سلام: كان لدي تواصل مع سياسيين من عدة كتل مختلفة بخصوص تسميتي لرئاسة الحكومة وبنيت جسور تواصل مع الجميع (الجديد)
Lebanon 24
19-06-2022
|
15:35
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