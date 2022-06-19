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مطار بروكسل يلغي جميع الرحلات المغادرة بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي نظمتها النقابات العمالية البلجيكية

Lebanon 24
19-06-2022 | 17:42
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