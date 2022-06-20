Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام تركية: اعتقال إثنين من عناصر داعش في أنقرة مطلوبين بالمذكرة الحمراء من قبل الإنتربول الدولي

Lebanon 24
20-06-2022 | 02:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام تركية: أنقرة أعدت قائمة بعشرة مطالب من السويد وفنلندا قبل الموافقة على عضويتهما في حلف الناتو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/06/2022 03:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: أنباء عن اعتقال القوات الأمنية التركية لزعيم تنظيم داعش الجديد "أبو الحسن القرشي"
lebanon 24
21/06/2022 03:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الميادين عن وسائل إعلام تركية: انفجار يستهدف منطقة بيوغلو في إسطنبول
lebanon 24
21/06/2022 03:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 8 عناصر من قوات الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات في المسجد الأقصى
lebanon 24
21/06/2022 03:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:43 | 2022-06-20
18:04 | 2022-06-20
17:45 | 2022-06-20
17:22 | 2022-06-20
17:20 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website