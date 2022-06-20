Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون أكّد لرئيس حكومة "أنتيغوا وبربودا" غاستون الفونسو براون ترحيب لبنان بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات

Lebanon 24
20-06-2022 | 04:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون لرئيس حكومة "أنتيغوا وبربودا": لبنان يرحب بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
lebanon 24
21/06/2022 03:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع النائب السويدي روجيه حداد العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وأوضاع الجالية اللبنانية في السويد وتواصلها مع الوطن الام
lebanon 24
21/06/2022 03:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في اوكرانيا والمساعي الفرنسية - الخليجية لمساعدة لبنان ومسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
21/06/2022 03:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من السراي: اللبنانيون مدعوون يوم الاحد للمشاركة بالانتخابات النيابية بعد جولتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار وشكلتا خطوة أساسية بتعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر والمقيم
lebanon 24
21/06/2022 03:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:43 | 2022-06-20
18:04 | 2022-06-20
17:45 | 2022-06-20
17:22 | 2022-06-20
17:20 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website