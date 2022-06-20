Advertisement

أخبار عاجلة

سلطات إقليم كردستان العراق تعلن رسميا عن تفشي وباء الكوليرا في نطاق محافظة السليمانية

Lebanon 24
20-06-2022 | 07:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن سلطات إقليم كردستان العراق: آلاف نزحوا من سنجار بسبب معارك بين الجيش العراقي ومقاتلين ايزيديين
lebanon 24
21/06/2022 03:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس إقليم كردستان العراق: نتابع بقلق المستجدات بعد استقالة كتلة الصدر من البرلمان (العربية)
lebanon 24
21/06/2022 03:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة إقليم كردستان تطالب العراق والمجتمع الدولي ببذل جهود جدّية لوقف الهجمات الإرهابية (العربية)
lebanon 24
21/06/2022 03:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس إقليم كردستان يتّهم كتائب "حزب الله - العراق" بمهاجمة أربيل أمس (العربية)
lebanon 24
21/06/2022 03:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:43 | 2022-06-20
18:04 | 2022-06-20
17:45 | 2022-06-20
17:22 | 2022-06-20
17:20 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website