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المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: تحليق طائرات B52 الأمريكية برفقة المقاتلات الإسرائيلية مجرد استعراض

Lebanon 24
20-06-2022 | 07:24
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