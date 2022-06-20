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بايدن: نجدد التزامنا بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق حلول مستدامة لدعم اللاجئين بما في ذلك إعادة توطينهم (الجزيرة)

Lebanon 24
20-06-2022 | 10:07
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