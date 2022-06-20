Advertisement

أخبار عاجلة

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: 193 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي في 53 دولة العام الماضي (الجزيرة)

Lebanon 24
20-06-2022 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة: 36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2022 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نعمل مع السلطات التركية بشأن إنشاء ممر بحري من أوكرانيا لتصدير الحبوب (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2022 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بعد لقاء الرئيس عون: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص ٧٥ مليون دولار لدعم تنفيذ برامج إصلاحية ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة
lebanon 24
21/06/2022 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بالاجماع مشروع قرار حول الأمن الغذائي بمبادرة من لبنان
lebanon 24
21/06/2022 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:43 | 2022-06-20
18:04 | 2022-06-20
17:45 | 2022-06-20
17:22 | 2022-06-20
17:20 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website