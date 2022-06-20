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أسوشييتد برس عن حكومة مالي: مقتل 132 مدنيا في هجمات شنها مسلحون مؤخرا وسط البلاد (الجزيرة)

Lebanon 24
20-06-2022 | 14:59
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