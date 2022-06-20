وسائل إعلام فلسطينية: شبان يستهدفون برجاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي بزجاجات حارقة داخل مستوطنة "بيت إيل" على الطريق الواصل بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون في الضفة الغربية

Lebanon 24