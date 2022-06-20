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واشنطن بوست عن مسؤول عسكري أميركي: 3 زوارق إيرانية اقتربت من سفينتين أميركيتين بمنطقة الخليج بشكل خطير

Lebanon 24
20-06-2022 | 17:20
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