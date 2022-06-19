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رئيسة الحكومة الفرنسية: لا يوجد بدائل سوى العمل معا من أجل تحقيق الاستقرار
Lebanon 24
19-06-2022
|
18:01
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