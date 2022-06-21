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أسوشيتدبرس: طائرة مدنية تهبط بقاعدة عسكرية بعد 10 أيام من قصف إسرائيلي لمطار دمشق

Lebanon 24
21-06-2022 | 04:49
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