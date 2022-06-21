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كنعان وعدوان يلتقيان في المجلس النيابي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والمعيّن حديثاً في بيروت فريديريكو ليما

Lebanon 24
21-06-2022 | 05:09
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