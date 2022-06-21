وزير الطاقة بعد توقيع إتفاقية استجرار الغاز: لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الاولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا الى تأمين زيادة للكمية لما حصل هذا الاتفاق

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