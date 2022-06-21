ممثل السفير السوري بعد توقيع اتفاقية استجرار الغاز: جاهزون لتمرير الغاز المصري الى لبنان دون اي تأخير ولا يوجد اي مشكلة قانونية او تجارية امام تنفيذ الاتفاقية

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